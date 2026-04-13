Argentina busca incrementar el turismo de cruceros

Empresas privadas vinculadas al segmento de los cruceros participarán por primera vez del stand del Instituto Nacional de Promoción Turística (INPROTUR) en Seatrade Cruise 2026, la feria más importante del rubro a nivel mundial.

A dos semanas del cierre de la temporada de cruceros 2025-2026, que concluirá con la llegada al país de más de 600.000 turistas, la Argentina se prepara para participar en Seatrade Cruise Global, que se realizará en Miami, Estados Unidos, del 13 al 16 de abril.

“La presencia argentina en esta feria marca la continuidad de una estrategia muy activa para atraer turistas internacionales”, subrayó el secretario de Turismo y Ambiente de la Nación, Daniel Scioli.

“No nos quedamos esperando a que vengan, salimos a buscarlos, promocionando la grandeza de nuestro país como destino turístico internacional de primer nivel en los mercados tradicionales y también en nuevos mercados”, agregó Scioli.

El stand de INPROTUR-Visit Argentina contará esta vez con la presencia de empresas privadas vinculadas al rubro, como Argentina by Vivaterra DMC, Ils Tours DMC, Navijet Agents, Rotativo Express y Rumbo Sur.

En ese espacio, ubicado junto al de Brasil y al de Las Bahamas, también estarán presentes Visit Buenos Aires, la organización público-privada oficial de marketing turístico internacional de la ciudad, y el Ente Municipal de Turismo y Cultura de Mar del Plata.

Mar del Plata se prepara para sumarse próximamente a los puertos del país que hoy reciben cruceros: Buenos Aires (407 mil cruceristas en esta temporada), Puerto Madryn (casi 43 mil) y Ushuaia (155 mil).

En tal sentido, Scioli se reunió recientemente con Remi Eriksen, capitán del buque Seaventure de la compañía 66 Expeditions, junto a autoridades portuarias y referentes turísticos de Mar del Plata.

“Mar del Plata ya empezó a recorrer el camino para posicionarse como la cuarta ciudad receptora de cruceros de la Argentina. A través del impulso dado por el presidente Javier Milei, a los cielos abiertos para el turismo ahora se le suman los mares abiertos, para recibir cada vez más turistas internacionales”, puntualizó Scioli.

La temporada 2024/25 registró un total de 602 mil cruceristas en los puertos argentinos, resultado de la suma de los 343 mil a bordo de cruceros de operación local y los casi 259 mil embarcados en cruceros de paso.

El impacto económico total de la temporada fue de unos 374 millones de dólares y se generaron casi 22 mil puestos de trabajo, entre los vinculados a los cruceristas y tripulantes y los relacionados con las navieras.

Seatrade Cruise Global convoca a ejecutivos, navieras, proveedores y agentes de puertos de todo el mundo para explorar tendencias, innovación y sostenibilidad en el sector. No está abierta al público en general, ya que es exclusiva para profesionales del rubro.

Considerada el principal escenario mundial para cerrar acuerdos comerciales y forjar alianzas estratégicas globales, esta edición conectará a más de 500 expositores.

El perfil del crucerista internacional muestra señales claras de renovación, con transformaciones que reflejan un público más diverso que en el pasado y alineado con nuevas formas de viajar.

Se consolida un segmento de alta recurrencia: uno de cada cuatro pasajeros realizó dos o más viajes en el mismo año, a la vez que casi un tercio de los cruceristas realizó su primer viaje durante la temporada anterior.

En 2024, la edad promedio de los pasajeros fue de 46,5 años y un 36 por ciento tenía menos de 40 años.

La presencia de generaciones jóvenes es cada vez más relevante: siete de cada diez cruceristas pertenecen a la generación X (nacidos entre 1965 y 1980) o es aún más joven y hay un destacado nivel de fidelización entre los millennials (entre mediados de los 90 y 2010) y la generación Z (entre 1997 y 2012).