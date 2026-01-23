Argentina busca fortalecer vínculos económicos con China

El presidente Javier Milei realizó declaraciones recientes en el marco del Foro Económico Mundial en Davos en las que reafirmó la intención de fortalecer los lazos comerciales entre Argentina y China, señalando a ese país como un socio clave para el desarrollo económico del país. Este posicionamiento refleja un enfoque pragmático de la política exterior y comercial argentina en un contexto global competitivo.

Patricio Giusto, consultor político y experto en China, dialogó con el equipo de Creer o reventar y destacó que las declaraciones del presidente subrayan un cambio en la percepción de la relación con Beijing, donde Argentina busca equilibrar vínculos con grandes economías como Estados Unidos y China, sin renunciar a mantener un comercio activo que favorezca el crecimiento y la diversificación de mercados.

"China representa más del 30% del crecimiento mundial y es por lejos la economía más complementaria con la Argentina y la mayoría de los países de Latinoamérica que así lo aprovechan", expresó.

En su entrevista con la agencia Bloomberg, el presidente argentino dijo que Argentina considera a China un “gran socio comercial” y defendió la necesidad de fomentar las relaciones económicas con ese país asiático, incluso mientras estrecha vínculos con socios tradicionales como Estados Unidos. Esta postura se enmarca en la intención de convertir a Argentina en un actor más dinámico en los flujos comerciales globales, impulsando exportaciones e inversiones en sectores clave.

Los lazos comerciales con China incluyen el intercambio de bienes de consumo, materias primas y bienes tecnológicos, y han sido objeto de debate en la agenda interna y regional por su impacto en sectores productivos locales y en la balanza comercial.