Argentina busca el pase a cuartos frente a Egipto

La Selección Argentina enfrentará este martes a las 13 horas a Egipto por los octavos de final del Mundial 2026, en un encuentro que marcará el inicio de la fase decisiva para el equipo dirigido por Lionel Scaloni. El partido se disputará en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta y definirá uno de los boletos a los cuartos de final del certamen.

Disfrutá la transmisión de Radio Nacional desde Atlanta con los relatos de Daniel Mollo y los comentarios de Carlos Fernando Navarro Montoya.

Argentina llega a esta instancia tras superar a Cabo Verde en la ronda anterior y manteniendo el objetivo de defender el título obtenido en Qatar 2022. El conjunto nacional volvió a mostrar su capacidad de reacción en los momentos clave y buscará ratificar su condición de candidato frente a una selección que se convirtió en una de las sorpresas del torneo.

El equipo capitaneado por Lionel Messi contará con su máxima figura desde el arranque. El rosarino llega en buenas condiciones físicas y ha sido determinante en el recorrido argentino durante el campeonato, aportando goles y liderazgo en los encuentros más exigentes.

Del otro lado estará un Egipto que atraviesa uno de los momentos más importantes de su historia futbolística. Liderado por Mohamed Salah, el conjunto africano alcanzó por primera vez la fase eliminatoria de una Copa del Mundo y llega fortalecido tras dejar en el camino a Australia. La clasificación representó un hito para el fútbol egipcio y consolidó el papel de Salah como una de las figuras más influyentes del torneo.

El ganador del encuentro avanzará a los cuartos de final y continuará en la lucha por el título. Para Argentina, el desafío será mantener el nivel mostrado en las etapas previas y dar un nuevo paso en su objetivo de convertirse en la primera selección en más de seis décadas en retener la Copa del Mundo.