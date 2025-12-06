Argentina brilló en los Latin America’s 50 Best Restaurants 2025

Argentina sumó ocho restaurantes en la lista Latin America's 50 Best Restaurants 2025 y ocupó así un lugar central en esta edición del ránking, presentada en Antigua (Guatemala).

La gastronomía argentina volvió a meterse en el podio regional gracias al tercer puesto obtenido por Don Julio en esta 14ª edición.

Buenos Aires volvió a tener una participación destacada con ocho restaurantes clasificados, seguida de Lima, con siete, y Santiago, con cinco.

Don Julio volvió a ubicarse entre los tres mejores restaurantes de Latinoamérica en 2025 al alcanzar el puesto Nº3; en la edición 2024 había encabezado el ranking.

Con más de 25 años de historia, el restaurante es un referente de la carne argentina, los vinos locales y la producción sustentable.

Don Julio ofrece una experiencia que combina tradición, producto y una profunda conexión con la agricultura regenerativa, consolidándose como una de las mesas más buscadas de Buenos Aires.

El segundo mejor restaurante de Argentina fue Niño Gordo, en Buenos Aires, que ocupó el lugar número 21 del ránking; y el tercero, El Preferido de Palermo, el 24.

También integran el ránking El Mercado del Faena (27), Aramburu (35), Trescha (36), Crizia (40) y Julia (50).

A ellos se suman restaurantes argentinos ya anunciados en el ranking 51–100: Ness (64), Mishiguene (69), Gran Dabbang (70), Alo's (77), El Papagayo (78) y Azafrán (97).

El ranking es elaborado por la Latin America’s 50 Best Restaurants Academy, compuesta por 300 expertos de la industria de cinco regiones del continente.

Otro argentino reconocido en esta edición fue Maximilano Perez (sommelier de El Mercado del Faena), con el Latin America’s Best Sommelier Award.