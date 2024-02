Na quinta-feira, o Ministério da Energia estabeleceu as novas tarifas para os usuários das distribuidoras de eletricidade Edenor e Edesur na Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), com aumentos médios entre 65% e 150%, dependendo do nível de segmentação, além de estabelecer um mecanismo de ajuste mensal que entrará em vigor a partir de abril.

