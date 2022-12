Argentina assume a presidência do Mercosul

Em clima tenso pela posição do Uruguai

Em clima tenso pela posição do Uruguai RAE ARGENTINA AO MUNDO

Nesta terça-feira (06/12) ocorre a cúpula dos chefes de Estado do Mercosul. Estarão presentes o argentino Alberto Fernández e o paraguaio Mario Abdo, além do uruguaio Luis Lacalle Pou. Assim como ocorreu em julho passado na reunião de Assunção, o brasileiro Jair Bolsonaro faltará a este encontro. A cúpula ocorre em meio a temores de 'ruptura' e 'extinção', pelo posicionamento do Uruguai.

O Presidente da Argentina, Alberto Fernández, assumirá a presidência pro-tempore até junho de 2023. Fernández também ocupa atualmente a posição de chefe da CELAC.