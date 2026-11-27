La Selección argentina superó este jueves una prueba vital para sus aspiraciones de volver a la Copa del Mundo: superó a Bahamas por 102 a 65 en Zárate y quedó a un partido de la clasificación al Mundial de Qatar 2027.

Las ausencias de Facundo Campazzo, Leandro Bolmaro y Gabriel Deck no fueron un problema para el equipo conducido por el cordobés Pablo Prigioni, que dominó de principio a fin a los centroamericanos.

El elenco nacional llegó a siete victorias contra dos derrotas y este domingo, a las 18.10, otra vez de local, se medirá con Canadá y una victoria lo depositaría en la próxima Copa del Mundo.

Gonzalo Corbalán fue la figura de una Argentina sólida en equipo. El chaqueño brilló con 20 puntos. También fue determinante la tarea del cordobés Juan Pablo Vaulet con 13 tantos y 9 rebotes, junto al base Juan Ignacio Marcos, quien reemplazó a Campazzo y consiguió 14 puntos y 4 asistencias.

Argentina arrancó el partido con Juan Marcos, Nicolás Laprovittola, Nicolás Brussino, el cordobés Juampi Vaulet y Francisco Cáffaro.

En defensa, el equipo nacional aisló al mejor jugador de Bahamas, Isaiah Mobley, y se quedó con el capítulo inicial por 25-17.

Bahamas, entre sus limitaciones y la intensa defensa nacional, sufrió mucho para contar con tiros cómodos, y el conjunto de Prigioni se fue al descanso ganando por 53-35.

A lo largo del partido la superioridad de la Selección fue notoria y se quedó con el cuarto por 83 a 49.

En el último cuarto, Bahamas mostró una reacción con un parcial de 16-0 que obligó a Pablo Prigioni a pedir un tiempo muerto para recuperar el orden y volver a imponer su juego que terminó con el 102-65 definitivo.