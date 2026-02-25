Argentina alcanzó un nuevo récord en la producción de petróleo gracias al impulso de Vaca Muerta

La producción petrolera volvió a marcar un récord en enero al alcanzar los 882.200 barriles diarios y de ese total casi 600.000 provinieron de Vaca Muerta, que representa el 68% de la oferta nacional.

El crecimiento de la producción en este yacimiento de la provincia de Neuquén es muy importante ya que en 2015 la generación de petróleo no convencional apenas representaba el 4% de la extracción en Argentina.

El dato fue celebrado por el Gobierno, que destacó que la producción en Vaca Muerta creció 35,5% interanual, lo que impulsó una suba de 16,5% en la oferta total petrolera.

El dinamismo de este yacimiento no convencional continúa compensando la acelerada caída de los pozos maduros, la mayoría ubicados en las provincias como Chubut, Santa Cruz y Mendoza.

El crecimiento del sector energético no solo alcanzó al petróleo, ya que la producción de gas promedió en enero los 141 millones de metros cúbicos diarios, lo que permitió permitió reducir importaciones y expandir exportaciones de crudo y generar un superávit comercial energético de 7.815 millones de dólares en 2025.

En octubre pasado la Argentina ya había superado el récord histórico de 1998, cuando la producción diaria alcanzó los 865.000 barriles, y el registro logrado en enero de este año consolida la tendencia creciente.

Para 2030 el sector petrolero proyecta alcanzar una producción de 1,5 millones de barriles diarios, con exportaciones cercanas al millón de barriles.

Para alcanzar ese objetivo, las empresas advirtieron que será necesario resolver algunos “dolores de crecimiento”, como los cuellos de botella derivados de la multiplicación de proyectos y la escasez de proveedores.

“En Estados Unidos hay más empresas de servicios compitiendo, lo que presiona los costos a la baja”, reconocieron fuentes oficiales ligadas al sector petrolero.