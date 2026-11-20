La UNCTAD presentó sus recomendaciones al sistema argentino de protección del consumidor. Esta semana la ONU Comercio y Desarrollo (UNCTAD) visitó la Argentina y se reunió con actores clave en materia de consumo.

El lunes se presentó el “Examen Voluntario entre Homólogos del Derecho y la Política de Protección del Consumidor: Argentina”, en un acto encabezado por el Subsecretario de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial, Fernando Blanco Muiño, y el Secretario General en funciones de ONU Comercio y Desarrollo (UNCTAD), Pedro Manuel Moreno.

El informe destaca que “la protección del consumidor en la Argentina se lleva a cabo sobre la base de un marco institucional y normativo amplio, sólido y bien asentado”.

Asimismo, pone de relieve que “el diseño federal ha favorecido históricamente una amplia presencia territorial de autoridades con competencia en materia de defensa del consumidor, así como una mayor proximidad institucional con los usuarios”.

En el marco de la visita, el martes se desarrolló un encuentro con representantes de cámaras empresariales de diversos sectores clave de la economía, con el propósito de intercambiar perspectivas sobre los desafíos actuales en materia de protección del consumidor.

Ese mismo día, la delegación internacional fue recibida en el Congreso de la Nación por el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala. Durante el encuentro, Moreno destacó la importancia de avanzar en un salto normativo a través de la codificación del derecho del consumidor.

Como parte de las actividades de cierre, el miércoles tuvo lugar un encuentro en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, bajo el título “Justicia y protección del consumidor: la experiencia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y su relevancia internacional”.

La apertura estuvo a cargo del Decano de la Facultad, Leandro Vergara, y contó con la participación de Marcelo Meis, consejero del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Patricio Cánepa, juez titular del Juzgado N° 27 en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo de la CABA; y Marcela Monti, fiscal ante el fuero Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo, a cargo de la Unidad Fiscal Especializada en Litigios Complejos.

La visita de UNCTAD constituyó una instancia de intercambio y reflexión sobre los avances, desafíos y perspectivas de la protección del consumidor en la Argentina, así como una oportunidad para fortalecer el diálogo y la cooperación internacional en la materia, en el marco de un ejercicio que permitió poner en perspectiva la experiencia y el desarrollo institucional del país.