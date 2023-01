Argentina 1985 vince il Golden Globe 2023 come Miglior film straniero

Altro grande successo per il film del regista Santiago Mitre con protagonisti Ricardo Darín e Peter Lanzani. Si trattava dell'unico film latinoamericano in corsa per il premio, 23 anni dopo l'ultima nomination per un film argentino. Il nostro paese, dunque, protagonista alla 80esima edizione del Golden Globe dopo la nomination ottenuta il 12 dicembre scorso. In questa ultima occasione Argentina 1985 se l'è vista con All Quiet on the Western Front (Germania), Close (Belgio/Francia/Paesi Bassi), Decision to Leave (Corea del Sud) e RRR (India). Il film di Santiago Mitre racconta la storia del magistrato Julio Strassera nel processo contro la giunta militare dell'ultima dittatura dell'Argentina che ha terrorizzato il nostro paese dal 1976 al 1983.

Una nota di curiosità sul red carpet: con i protagonisti del film c'era anche Luis Moreno Ocampo, braccio destro di Strassera nelle indagini e durante lo storico processo che nel film è interpretato da Peter Lanzani.