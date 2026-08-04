Argenmatch: el reencuentro de Nito Artaza y Miguel Ángel Cherutti en la cartelera porteña

La cartelera teatral porteña se renueva este mes de agosto con una propuesta que promete risas aseguradas de la mano de un elenco de grandes figuras del humor nacional. Producida y protagonizada por las históricas escuderías del espectáculo, la obra se presenta en el Teatro Multiescena con funciones de jueves a domingos.

La trama gira en torno a una elegante e íntima celebración empresarial organizada por el dueño de la prestigiosa bodega San Huberto, interpretado por Miguel Ángel Cherutti, quien busca homenajear la impecable trayectoria de sus empleados más fieles, entre los que destaca su fiel y astuto ordenanza, encarnado por Nito Artaza.

El destacado comediante Larry De Clay, en diálogo con 100% Nora, comentó que "es una comedia para toda la familia liderada por una dupla histórica. Tiene un libro desopilante. Estoy seguro que la gente se va a reir muchísimo".

Junto a un elenco estelar compuesto por Belén Francese, Tamara Bella y Nancy Meijide, la obra promete una divertida trama donde los secretos salen a la luz, las identidades se cruzan y las mentiras se multiplican por segundo.

Con entradas ya disponibles a través de la plataforma Plateanet, "Argenmatch" se perfila como uno de los grandes imanes de la temporada invernal para quienes buscan desconectar y disfrutar de los clásicos enredos del teatro de comedia argentino.