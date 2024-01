Arbustok: Festival a cielo abierto en defensa del agua y del territorio

El festival celebra su cuarta edición en Puerto Madryn, los días 3 y 4 de febrero con una propuesta integral de música, poesía, pintura en vivo y diferentes expresiones artísticas. También contará con una feria de la economía social y popular.

El proyecto surgió en el año 2020 tras las movilizaciones masivas de 2019 en Mendoza y Chubut contra la instalación de proyectos mineros. A partir de la organización de acciones conjuntas, un grupo de trabajadores de la cultura decidió darle continuidad a la iniciativa. Marcela Bordón, integrante de la Comisión Organizadora, brindó más detalles: "Si bien somos un grupo heterogéneo, de distintos lugares y de ideologías diferentes, decidimos encontrarnos en la afinidad y nuestro punto principal es la defensa del agua, el territorio y contra la megaminería. Partimos desde la base de que tenemos un pueblo consciente en Chubut que desde hace muchos años decidió que no quería la megaminería en su territorio y nosotros acompañamos esta postura"

Este evento es autogestivo, por lo tanto no depende de partidos políticos. "Hacemos hincapié en que es un hecho político ideológico, no partidario, queremos marcar esa diferencia para que no se lo capitalice nadie y el agua me parece que es suficiente motivo para que estemos todos juntos" aclaró Bordón.

Verano Patagónico| Equipo: Andrea Miranda, Alfredo Sahdi y Raquel Ahumada| Operación Técnica: José Romero