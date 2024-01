Arabia: "Estaríamos llegando a un texto de un consenso mayoritario"

Antes de que comience en Diputados el debate de la Ley de Bases y Puntos de Partida para La Libertad de los Argentinos, el legislador del PRO, Damián Arabia, aseguró que habrían llegado a un texto "que sería de un consenso mayoritario" al menos entre el oficialismo y los bloques dialoguistas.

DESCARGAR

Móvil: Amanda Alma

"Estaríamos llegando a un texto que sería de un consenso mayoritario, por lo menos lo que hace a los bloques que hemos estado trabajando para que al Gobierno le vaya bien", apuntó el diputado. "Aparto de la discusión al kirchnerismo, que dijo desde el comienzo que no va a votar nada", aclaró, a la vez que se mostró sorprendido por la postura que adoptó el espacio opositor. "Un proyecto que tiene más de 350 artículos sólo en su cuerpo principal, que no estén de acuerdo con ninguno...", arremetió.

En la antesala de una sesión que se prevé maratónica, Arabia planteó los tres desafíos que enfrenta el proyecto que envió el Ejecutivo: "Tener los 129 diputados para el quórum; tener los 129 votos para la votación general y cuando se vote en particular, que salga la mayor cantidad de artículos posible que no termine quedando un queso gruyere, que te van comiendo por distintos lados".

"Tenemos un Presidente que fue votado con el 56% de los votos, pero que tiene 38 diputados y siete senadores. El consenso es una herramienta necesaria y creo que el Ejecutivo avanzó, incorporó modificaciones que le pedimos y espero que esta ley, que tiene el espíritu que nosotros compartimos, salga adelante", destacó.

La discusión por la presidencia del PRO

Luego de que referentes provinciales del PRO se pronunciaran a favor de que Mauricio Macri presida el partido que fundó a principios de este siglo, Arabia, uno de los estrategas de la campaña presidencial de la actual ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, pidió "no acelerar discusiones". Aunque remarcó que el espacio necesita "un recambio generacional".

"No lo vi al ex presidente ni postularse ni nada por el estilo. Lo que vi es una carta de algunos dirigentes del partido que decían que él podría llegar a ser, pero no lo escuché manifestarse en ese sentido. Me parece que como ex presidente y fundador del espacio sabe que una discusión así en este momento sería acelerada. Está tan concentrado como nosotros en que al Gobierno le vaya bien y que tenga las herramientas necesarias para llevar adelante la política económica", sostuvo.

Convencido de que "no hay que acelerar discusiones", Arabia consideró que debe haber "un recambio generacional" en el espacio que saltó de la Ciudad a la Nación en 2015 "porque, de cierta forma, está envejecido". "Esto nos puede llevar a que pronto no tengamos una base de representación de los jóvenes que hoy se han manifestado mayoritariamente por La Libertad Avanza", advirtió. "Me parece que va a ser importante que se note un recambio generacional", reiteró.