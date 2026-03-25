ARA San Juan: se reanudó el juicio con una controversia por la difusión de un audio

El juicio oral por el hundimiento del ARA San Juan continúa en Río Gallegos con la incorporación de nuevas pruebas, entre ellas un audio que fue presentado durante las últimas audiencias. Juan Pablo Vigliero, abogado penalista y defensor de Claudio Villamide, dialogó con Nico Yacoy y el equipo de Primer Round y se refirió al desarrollo del proceso, al destacar la relevancia del material incorporado en el marco del debate judicial.

El audio presentado recientemente corresponde a una reunión del Consejo Asesor del Arma Submarina realizada en abril de 2017, meses antes de la tragedia, en la que el comandante del submarino describía el estado operativo del buque.

(Audio presentado en el jucio)

En el audio reproducido en la sala se escucha la voz del capitán del ARA San Juan siete meses antes del hundimiento, en el cual informa a sus pares el estado en que se encuentra el submarino: "El estado actual de la unidad es operativo con una profundidad limitada a 100 metros, una velocidad autoimpuesta a máxima etapa 3 y como importante la indiscreción del ruido de la línea de eje al momento de parar máquinas", sostiene la voz del comandante Fernández, fallecido en el hundimiento.

La prueba fue aportada por Claudio Villamide, quien al momento del hundimiento se desempeñaba como comandante de la Fuerza de Submarinos de la Armada Argentina.

En ese marco, el abogado sostuvo que "el comandante del submarino es el responsable, es el que decide si el submarino está para salir o no. Eso está reglamentado".

"La familia naval es chica y la de los submarinistas es minúscula. Ninguna armada del mundo, ni la Argentina, suelta un cilindro que desplaza 2.200 toneladas y se va a 100 metros bajo el agua si no está en condiciones seguras. De hecho, el registro de siniestralidad de submarinos en el mundo es bajísimo", remarcó Vigliero.

El juicio, que se reanudó el 23 de marzo, busca esclarecer las responsabilidades en el hundimiento ocurrido el 15 de noviembre de 2017, que provocó la muerte de los 44 tripulantes.

La fiscalía sostiene que existían tareas de mantenimiento pendientes, en un proceso que continúa sumando elementos para el análisis judicial.