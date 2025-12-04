Apuestas online en Argentina: 6 de cada 10 adolescentes están expuestos según una encuesta de la Cruz Roja

El director ejecutivo Observatorio Humanitario de Cruz Roja Argentina José Scioli en diálogo con el equipo de Hugo Macchiavelli por Radio Nacional, habló de un estudio federal que alertó sobre la expansión de las apuestas online entre adolescentes y su impacto en la salud mental. La investigación fue hecha por la Coordinación Nacional de Juventud y el Observatorio Humanitario, con apoyo del Fondo de la Emperatriz Shôken, y recogió información en 231 escuelas de 16 provincias.

"Los chicos a partir de los 13 años los niños empiezan a jugar, y la influencia es a raíz de las redes sociales, mpublicidad tradicional y no tradicional, influencers y hasta idolos deportivos que difunden esto", mencionó.

Scioli explicó que del estudio se supo que el "59 %" de los chicos argentinos que juegan "no saben distinguir una plataforma legal de una ilegal". "La forma que tienen para jugar son las billeteras virtuales. Es el canal directo de comunicación con la plataforma de juego", agregó.

Entre los adolescentes que sí participan, el 79% reconoció el riesgo de desarrollar adicción y el 12% quedó endeudado como consecuencia del juego. Los efectos reportados incluyen ansiedad y malestar emocional (69%), alteraciones del sueño (47%) y caída en el rendimiento escolar (49%). La edad promedio de inicio es de entre 13 y 14 años, con mayor frecuencia entre los 17 y 18.