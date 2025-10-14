Aprueban un nuevo proyecto RIGI: invertirán US$ 2.672 millones

El Ministerio de Economía de la Nación anunció este martes la aprobación de la adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) de la empresa minera McEwen Cooper.

El proyecto aprobado por el RIGI de la empresa McEwen Copper, destinado a la exploración y explotación de cobre en San Juan, tiene una inversión de 2.672 millones de dólares.

Prevé emplear más de 3.500 personas en forma directa e indirecta y, una vez consolidado, generaría exportaciones por 1.100 millones de dólares anuales.

Este es el octavo proyecto aprobado por el RIGI, que ya suma un total de inversiones de 15.739 millones de dólares.

Puesto en marcha por el Gobierno Nacional, el RIGI busca atraer inversiones con el objetivo de desarrollar el potencial del país, generar puestos de trabajo, aumentar la producción y sumar más exportaciones argentinas al mundo.