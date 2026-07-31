Aprueban el ingreso al RIGI de dos nuevos proyectos

El ministro de Economía, Luis Caputo, informó que uno de ellos es la planta de fertilizantes de Pampa Energía, que va a demandar una inversión de 2.700 millones de dólares y generará durante su construcción más de 3.500 puestos de trabajo.

Este proyecto de alto impacto agregará valor al gas natural al producir urea granulada que es un insumo crítico para el agro, sostuvo en sus redes sociales.

El impacto positivo en divisas superará los 800 millones de dólares anuales.

El otro proyecto aprobado por el Comité Evaluador es para la ampliación de Compañía MEGA.

Invertirá 360 millones de dólares para aumentar en 1.500 toneladas por día su capacidad de producción de líquidos de gas natural, una inversión clave para acompañar el crecimiento de Vaca Muerta.

Este proyecto generará 800 puestos de trabajo y exportará 190 millones de dólares por año.

Con estos proyectos, el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) ya totaliza 23 proyectos aprobados por el Comité Evaluador, por una inversión comprometida de 49.000 millones de dólares.