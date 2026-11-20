El ministro de Economía, Luis Caputo, informó este viernes que el Comité Evaluador aprobó el ingreso al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) del proyecto Argentina LNG, desarrollado por YPF, Eni y XRG, y destacó que se trata de la mayor inversión de la historia argentina.

El proyecto contempla una inversión de USD 25.000 millones entre 2027 y 2030, y una inversión total de USD 50.750 millones hacia 2050.

Permitirá exportar 12 millones de toneladas anuales de GNL, además de líquidos del gas natural, por más de USD 9.000 millones al año.

Caputo explicó que para alcanzar esos volúmenes, se prevé un plateau de producción de 65 millones de metros cúbicos diarios de gas, equivalente a más del 40% de la producción actual de Argentina.

El desarrollo incluye inversiones en producción de gas rico en Vaca Muerta, la construcción de un gasoducto y un poliducto de 524 km cada uno, que transportarán los hidrocarburos hasta la costa atlántica de Río Negro, donde operarán dos unidades flotantes de licuefacción.

También se construirán complejos industriales en Neuquén y Río Negro para el procesamiento del gas y sus líquidos.

Durante la etapa de construcción se generarán 20.000 puestos de trabajo, con picos de hasta 40.000, y otros 8.000 empleos directos e indirectos durante la operación.

El ministro felicitó al presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, “por este extraordinario proyecto y agradecimiento al Comité RIGI por su arduo trabajo!”.

“Más inversión, más producción, más empleo y más exportaciones para la Argentina”, manifestó Caputo en el final de su posteo en la red social X.