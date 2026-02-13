Apps de citas, seguridad digital y vínculos en tiempos de IA

En el programa 100% Nora, Carla Ruiz conversó con el especialista en ética tecnológica Crish Meniw sobre los riesgos de las aplicaciones de citas y el impacto creciente de la inteligencia artificial en las relaciones personales.

El experto advirtió que, aunque estas plataformas facilitan los encuentros, también exponen a los usuarios a estafas, suplantación de identidad y robo de datos. Por eso recomendó utilizar contraseñas seguras, activar la doble autenticación, evitar redes Wi-Fi públicas y desconfiar de apps que solicitan pocos datos o verificaciones débiles.

Meniw explicó que la manipulación de fotos con filtros, perfiles falsos y la posibilidad de clonar voces o generar videos con IA hacen cada vez más difícil distinguir lo real de lo artificial. Este escenario, señaló, inaugura una etapa de “post verdad” que obliga a extremar cuidados, especialmente en vínculos afectivos nacidos en entornos digitales.

Finalmente, sostuvo que el avance tecnológico también está transformando la forma de relacionarnos: desde conversaciones asistidas por inteligencia artificial hasta parejas virtuales disponibles en todo momento. Frente a este panorama, remarcó la importancia de fortalecer la intuición, la empatía y la inteligencia emocional para sostener vínculos genuinos en la era digital.