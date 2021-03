App com informações sobre direitos da saúde reprodutiva das mulheres

U m novo aplicativo para dispositivos móveis e uma plataforma web, ambos projetados para facilitar o acesso à informação sobre os direitos de saúde sexual e reprodutiva das mulheres, foram lançados por uma rede para os direitos das pessoas com deficiência na Argentina.

A Rede para os Direitos das Pessoas com Deficiência (REDI) no âmbito do projeto DeSeAr (Direitos Sexuais e Reprodutivos na Argentina) lançou o apê para dispositivos móveis, chamados: “Nossa Decisão” e o website “Gênero REDI”.

DESCARGAR

Essas ferramentas procuram “quebrar preconceitos sobre como as mulheres devem viver sua vida sexual e reprodutiva, mas também exigem o fim da violência que impede as mulheres com e sem deficiências de exercerem seus direitos sexuais e reprodutivos”, explicaram.

O conteúdo de ambos os recursos digitais “é o resultado da pesquisa de experiências de mulheres das províncias de Buenos Aires, Santa Fé, Entre Ríos, Córdoba, San Juan, San Luis, Catamarca, Salta, Jujuy, Tucumán e da Cidade de Buenos Aires durante 2019 e 2020”.

Os aplicativos têm informações sobre direitos sexuais e reprodutivos em uma linguagem simples e acessível, também incluem várias ferramentas que permitem ao usuário obter informações oficiais sobre questões de saúde, tais como coronavírus, solicitar assistência em casos de violência de gênero e relatar situações de negação ou violação de direitos sexuais e reprodutivos.

Também inclui botões de chamada rápida para 911, Linha 144, Linha 0800 Saúde Sexual e as linhas que atualmente fornecem informações sobre o coronavírus.

O aplicativo está disponível no GooglePlay e na Apple Store.

Para mais informações, acesse no site genero.redi.org.ar

