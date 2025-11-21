Apoyo de Bodegas de Argentina a la desregulación del sector vitivinícola

Bodegas de Argentina manifestó su respaldo a la decisión del gobierno nacional de actualizar y ordenar el marco regulatorio de la vitivinicultura argentina.

Así lo manifestó la entidad empresaria este fin de semana en un comunicado titulado "Bodegas de Argentina acompaña la implementación del nuevo Digesto Normativo".

"Tras un análisis técnico, confirmamos que los nuevos criterios de control, focalizados en la etapa final de comercialización, no implican riesgos para la calidad ni para la seguridad del producto", aseguró Bodegas de Argentina.

Por el contrario, agregó la entidad empresaria, "mantienen la trazabilidad desde el viñedo hasta la botella y aportan mejoras en la competitividad del sector".

Al respecto, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, destacó que hay "un 98%" de aprobación a las modificaciones.

En una visita a Mendoza, Sturzenegger aseguró que "todo el mundo estaba de acuerdo en el 98% de lo que hemos hecho".

"La verdad que nos llevamos bastantes felicitaciones de los productores", resaltó el funcionario tras mantener reuniones con distintos sectores.

En los últimos días, la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía de la Nación y el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado pusieron en marcha una profunda reforma que moderniza el marco regulatorio del sector vitivinícola, eliminando trabas burocráticas y devolviendo la libertad a la industria.

A través de la Resolución N° 37/2025 del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) se aprobó un nuevo Digesto Normativo que revisa, actualiza y simplifica toda la normativa existente, derogando 973 de las actuales 1.207 normas en materia vitivinícola.

Para la entidad empresaria, refuerza el rol del INV como organismo garante de la genuinidad, inocuidad y trazabilidad del vino argentino, pilares esenciales para la confianza del consumidor.

"Nuestras bodegas asociadas, con décadas de experiencia en mercados exigentes, reafirman su compromiso histórico con la calidad, transparencia y sustentabilidad", añadieron.

Y concluyeron: "Seguiremos trabajando junto al INV para garantizar una implementación efectiva que fortalezca la confianza del consumidor y el prestigio del vino argentino en el mundo".