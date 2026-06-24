Apnea obstructiva del sueño: riesgos y tratamientos

Se trata de un trastorno en el que se interrumpe la respiración durante la noche porque los músculos de la parte posterior de la garganta se relajan y bloquean el paso de aire. Ese patrón puede repetirse más de cinco veces por hora y suele asociarse a somnolencia diurna. Nora Briozzo, en “100% Nora”, conversó sobre esta problemática con el médico neumonólogo, experto en medicina del sueño, consultor en Medicina del Sueño Hospital de Clínicas y coordinador de Medicina del Sueño en el Sanatorio Otamendi.

La apnea obstructiva del sueño suele vincularse con el exceso de peso atento a que cerca del 70% de los pacientes que la padecen tiene obesidad, de acuerdo con la American Diabetes Association.

En los últimos años ganó relevancia la molécula dual tirzepatida en el abordaje de la AOS, un fármaco usado tradicionalmente para controlar el peso y la glucosa, que suele administrarse por vía subcutánea con una lapicera prellenada.

Al respecto, el Dr. Facundo Nogueira dio cuenta del impacto que tiene una línea de medicamentos que contribuyen al descenso de peso y describió el “vínculo muy fuerte” que hay entre el exceso de peso y la AOS.

“Esto abre una puerta a pensar que, en pacientes que tienen exceso de peso con apneas de sueño, el descenso de peso conduce a una mejoría importante del cuadro".

Además, explicó de qué se trata y cuando se indica el uso de mascarillas para apnea del sueño (usadas con equipos CPAP).

El profesional alertó que la apnea de sueño “aumenta tres veces el riesgo de hipertensión arterial, arritmias, ACV, demencia, infarto, Alzheimer”, entre otras patologías.