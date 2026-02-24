Apnea del sueño: un trastorno frecuente y subdiagnosticado

Roncar suele asociarse a una molestia cotidiana o a un simple ruido nocturno, pero en muchos casos puede ser la manifestación de un trastorno respiratorio que afecta la calidad de vida y la salud general. La apnea del sueño, una alteración frecuente y muchas veces subdiagnosticada, no solo impacta en quien la padece sino también en quienes comparten la habitación, generando interrupciones del descanso, irritabilidad y fatiga diurna.

Facundo Nogueira, médico neumonólogo y jefe del Laboratorio del Sueño en el Hospital de Clínicas José de San Martín (MN 84.970), dialogó con el equipo de Korol en el aire y remarcó que el ronquido persistente puede ser una señal de alerta que requiere evaluación profesional, especialmente cuando se asocia a pausas respiratorias, despertares frecuentes o somnolencia durante el día.

"Si tenés apnea del sueño hay que estudiarla y tratarla", subrayó.

La apnea obstructiva del sueño se produce cuando la vía aérea superior se colapsa parcial o totalmente mientras la persona duerme, lo que provoca interrupciones repetidas de la respiración. Estas pausas pueden durar varios segundos y repetirse decenas o incluso cientos de veces por noche. Como consecuencia, el descanso se fragmenta y el organismo no logra alcanzar un sueño reparador. Entre los síntomas más frecuentes se encuentran el ronquido intenso, la sensación de ahogo nocturno, el cansancio matinal, la dificultad para concentrarse y, en algunos casos, cambios en el estado de ánimo.

Además del impacto en la calidad de vida, la apnea del sueño está asociada a un mayor riesgo de hipertensión arterial, enfermedades cardiovasculares, accidentes cerebrovasculares y trastornos metabólicos. El diagnóstico se realiza a través de estudios específicos, como la polisomnografía, que permite analizar distintas variables fisiológicas durante el descanso nocturno. El tratamiento dependerá de la gravedad del cuadro e incluye desde cambios en los hábitos de vida hasta el uso de dispositivos de presión positiva continua (CPAP).

En paralelo a su labor médica, Nogueira integra la banda de rock Río Arriba, que impulsa una campaña de difusión y concientización sobre esta problemática. Uno de sus temas, Apnea del Sueño, busca visibilizar la importancia de consultar ante síntomas persistentes y derribar la idea de que roncar es algo inofensivo. A través de la música, el grupo promueve la detección temprana y el acceso a estudios diagnósticos, combinando ciencia y cultura para amplificar el mensaje.