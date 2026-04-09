Aplicarán sanciones a empresas de transporte que no garanticen servicios

La Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) detectó este jueves una disminución en la cantidad de unidades de colectivos en circulación respecto de la jornada de ayer, al fiscalizar la prestación de los servicios de transporte urbano de pasajeros, informó la Secretaría de Transporte.

Esta situación se verifica luego de que el Estado Nacional cumpliera con el pago de los subsidios correspondientes al cuarto día hábil de abril, y pese al compromiso asumido por las empresas prestatarias de sostener y mejorar la frecuencia de los servicios.

Ante la baja notoria en la cantidad de unidades en calle, la CNRT ha iniciado el labrado de actas de infracción y la aplicación de sanciones a las empresas de transporte que no garanticen niveles de servicio adecuados para los usuarios.

La violación del régimen diario de frecuencias, tanto diurnas como nocturnas, en los servicios públicos de transporte urbano de pasajeros será sancionada, en cada caso, con multas que van de 500 a 15.000 boletos mínimos, recordó la cartera de Transporte.

Asimismo, cuando la prestación del servicio se interrumpa por un lapso de cinco días consecutivos o 10 días alternados en un mismo año calendario, se considerará que el servicio ha sido abandonado por el operador.

El abandono del servicio o la reiteración de incumplimientos podrán constituir causal suficiente para disponer la caducidad del permiso de explotación.

Finalmente, la Secretaría de Transporte reafirmó su compromiso de “garantizar la correcta prestación del servicio público y de proteger a los usuarios, aplicando todas las medidas necesarias ante cualquier incumplimiento”.