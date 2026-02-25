Apertura de sesiones ordinarias: "El Presidente transmitirá los principales proyectos para el crecimiento del país"

El senador nacional de La Libertad Avanza por San Luis y recientemente reelecto presidente provisional del Senado Bartolomé Abdala, en diálogo con el equipo de Nicolás Yacoy por Radio Nacional, se refirió a los objetivos alcanzados por el oficialismo durante el período de sesiones extraordinarias. Además expresó su entusiasmo por la apertura de sesiones oficial del Congreso este 1 º de marzo.

"Estamos haciendo un trabajo importante, y en febrero logramos sacar varias sanciones. El jueves se tratará el nombramiento del embajador en la Comunidad Europea, el acuerdo del Mercorsur con la Comunidad Europea, y la posibilidad de comercializar 4500 productos", mencionó.

"Estamos tranquilos de haber debatido los temas, que antes no se hablaban, como este acuerdo con la Comunidad Europea. Buscamos aliados con cultura occidental, que permita a darle a los argentinos dignidad y calidad de vida", agregó.