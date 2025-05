Apartaron a la jueza Julieta Makintach del juicio por la muerte de Maradona

Julieta Makintach, la magistrada investigada por sus vínculos con un documental, fue apartada del debate oral que juzga a siete profesionales de la salud por la muerte de Diego Armando Maradona.

La decisión fue tomada por el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 3 de San Isidro luego de que la jueza fue recusada por todas las partes.

Es que la fiscalía expuso en la audiencia una serie de evidencias recolectadas en la investigación que confirmaron su participación en un documental sobre el juicio.

"No van a creer nada de lo que yo les diga. Yo lamento que no me crean. Yo no conocía este material, nunca vi este guion, no es mío, no me pertenece. Se habló de una entrevista. La última vez que yo hablé fue antes de entrar a este debate. Nunca más. No sé quiénes son las otras personas, sí mi amiga”, empezó diciendo Makintach antes de hacer lugar a la recusación.

Y agregó: “Espero que el juicio pueda seguir, aunque sea sin mí. Yo no conocía este material y estoy tan sorprendida como todos ustedes”.

Previamente, el fiscal Patricio Ferrari aseguró: "Esto fue un reality, señores jueces, Makintach ofició de actriz, no de jueza”.

"Makintach nos volvió a mentir a todos en la cara", acusó el representante del Ministerio Público Fiscal junto a su colega Cosme Iribarren.

"No logro salir del asombro. No solo antes, sino ahora a todos de nuevo. Me tengo que referir a la denuncia. Lleva 12 días de trámite y los fiscales lograron resultados. Dos policías afectados a la custodia de este Tribunal dieron cuenta de que Makintach autorizó el documental. Periodistas también dijeron que Makintach avaló el documental", sostuvo.

Ferrari exhibió un video de la jueza hablando del documental y mostró el guion que tenía el proyecto audiovisual.

El llanto de Gianinna y Verónica Ojeda

Gianinna Maradona, presente en el lugar junto a Verónica Ojeda, se puso a llorar, mientras que Rodolfo Baqué, uno de los abogados defensores, le gritó "basura" a la jueza.

Tras ello, todas las partes involucradas en el proceso adhirieron al pedido de la fiscalía.

El abogado Fernando Burlando, representante de Dalma y Giannina Maradona, fue el primero en sumarse y luego lo hicieron Mario Baudry, representante de Dieguito Fernando Maradona y el abogado de Diego Junior Maradona, Eduardo Ramírez.

Los últimos abogados querellantes en adherirse fueron Félix Linfante, que representa a Jana Maradona, y Pablo Jurado, abogado de las hermanas del Diez, que también apoyaron a los fiscales.

Los abogados del neurocirujano Leopoldo Luque, de la psquiatra Agustina Cosachov, del psicólogo Carlos Ángel "Charly" Díaz; de la médica coordinadora de la prepaga Swiss Medical, Nancy Edith Forlini; del coordinador de enfermeros Mariano Ariel Perroni; del enfermero Ricardo Omar Almirón; y del médico clínico Pedro Pablo Di Spagna también coincidieron.

Cómo seguirá el juicio

Tras aceptar la recusación, el juez Maximiliano Savarino señaló que “esta prueba es sumamente grave".

"Reitero que no sabíamos nada de este documental, nunca lo hubiéramos avalado, fue a nuestras espaldas y a espaldas de todos los jueces”, indicó el magistrado que, junto a la otra integrante del TOC 3, Verónica Di Tommaso, se despegó de Makintach.

Estos dos magistrados pasaron a un cuarto intermedio para decidir de qué manera continuar el juicio, el cual podría volver a iniciarse nuevamente dentro de unos meses.

El debate comenzó el 11 de marzo y ya habían declarado casi 50 testigos.

Según la hipótesis fiscal planteada en el requerimiento de elevación a juicio, el equipo médico de Maradona fue "deficiente", "temerario" e "indiferente", sabía que el "10" podía morirse en el estado en el que se encontraba y no hizo nada para evitarlo".

Maradona, una de las mayores figuras de la historia del fútbol mundial, murió a los 60 años de un edema pulmonar y una falla cardíaca el 25 de noviembre del 2020 en una casa del barrio privado San Andrés, de Tigre, donde transitaba una cuestionada internación domiciliaria por su adicción al alcohol, luego de haber sido sometido a una neurocirugía.

La autopsia estableció que murió como consecuencia de un "edema agudo de pulmón secundario a una insuficiencia cardíaca crónica reagudizada" y descubrieron en su corazón una "miocardiopatía dilatada".