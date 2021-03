“Aparentemente la cultura es prescindible y eso nos hace menos humanos”

-Aparentemente la cultura es prescindible y eso nos va haciendo menos humanos ­–dice el músico Astor Vitali.

Astor presenta su disco “Venga”: “Intenta que las canciones se sostengan por sí mismas. En ‘Venga’ no van a encontrar más que una persona cantando con la idea de comunicar algunas temáticas”, agrega.

Sobre la situación de los artistas en este año de pandemia por el coronavirus, Astor manifestó que “es un sector que está en un estado de precarización. Y no hay ingresos… y es tan duro como esto”.

También dijo que “cada vez hay menos consumo de actividades culturales que no tengan que ver con el mainstream (la tendencia que más se consume) que se parecen poco a nuestros pueblos y que nos van creando necesidades que no teníamos y formas de ser que no teníamos”.

“Venga” son 35 minutos de música en 10 canciones y es el segundo disco de Astor. El primero es “Arte y Parte” en donde se expresan 12 obras de autor de la canción popular latinoamericana de todos los tiempos.

Escuchá el audio completo: