Apareció Mariana Lens, la joven argentina que era buscada en Mallorca

Luego de varios días la familia de Mariana Lens, la joven argentina de 26 años que había viajado a España por una oferta laboral y estaba desaparecida desde el 14 de octubre, recibió un llamado de una “dependencia policial” que informó que la joven se encuentra allí. El periodista español Sergi Bisquera del diario Última hora de Mallorca, en diálogo con Hugo Macchiavelli informó acerca de este caso.

"Han encontrado a la chica en perfecto estado, ella misma se presentó en las dependencias policiales en Palma de Mallorca. No se estaría tratando de una desaparición forzosa, sino que fue voluntaria y haciendo uso de su libertad deambulatoria", mencionó.

Lens había cambiado de número y por eso posiblemente se haya perdido su whats app. "Ella no está detenida, ni nada. Ha estado en las dependencias policiales y está en perfecto estado", agregó.