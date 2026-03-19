Apareció la nena de 2 años que era buscada en Córdoba

Apareció la nena de 2 años que era intensamente buscada en Cosquín. "La encontraron con vida. No me pregunten mucho porque no tengo más información. Sabemos que está bien y su mamá está yendo para allá", dijo el abuelo de Esmeralda Pereyra López, de 2 años, que había desaparecido de la puerta de su casa del barrio San José Obrero, en Cosquín.

Gustavo Ceriani desde LRA 7 Radio Nacional Córdoba actualizó la última información sobre el tema en Korol en el Aire.