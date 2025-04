Apagón masivo en España, Portugal y el sur de Francia

La caída de suministro eléctrico afecta a miles de usuarios en toda España, Portugal y el sur de Francia. La repentina interrupción de la luz provocó la suspensión de los partidos de la séptima jornada del Masters 1000 de Madrid.

Según los datos de demanda del operador del sistema Red Eléctrica (REE), cerca de las 12.30 horas (hora local) cuando el consumo rondaba los 25.184 megavatios, se desplomó repentinamente hasta los 12.425 megavatios.

Los reportes de cortes de suministros se multiplicaron desde todos los rincones de España, al tiempo que en las redes sociales se pueden encontrar también informaciones similares en Portugal y en Francia.

El impacto del apagón se puede observar en las calles de España: donde dejaron de funcionar los semáforos, algunas líneas de tren y subte y también reportan problemas con la conectividad a internet. Por otra parte, hay retrasos y cancelaciones en los principales aeropuertos de España.

El Instituto Nacional de Ciberseguridad y el ministerio de Interior de España investigan las causas del sorpresivo apagón: la principal hipótesis apunta a un posible ciberataque.

El periodista español Matías Salord desde Barcelona describió cómo está la situación en España, donde está caído el sistema de energía y también en "Portugal y parte de Francia". " Hasta hace poco no había comunicaciones telefónicas. En los aeropuertos se han cancelado todos los despegues y aterrizajes también, en los bancos no hay luz. Se escuchan policías por toda la calle, los locales están todos cerrados. La gente están en las calles en Barcelona y se quejan de que no tienen luz, ni internet", agregó.