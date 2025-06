Lalo Schifrin morre em Los Angeles

Lenda da música e do cinema, o compositor argentino Lalo Schifrin faleceu ontem em Los Angeles, aos 93 anos. Seu nome verdadeiro era Boris Claudio Schifrin, mas o mundo o conheceu simplesmente como Lalo, o criador de uma das melodias mais reconhecíveis de todos os tempos: a trilha sonora de Mission: Impossible.

Bastam apenas alguns segundos: os violinos tensos, o piano insistente… e imediatamente um universo inteiro se ativa na memória do ouvinte. Esse tema de 1966 tornou-se um emblema da televisão e do cinema, e marcou para sempre a carreira deste músico formado em Paris e lançado à fama após um encontro casual com o lendário Dizzy Gillespie.

Mas Schifrin foi muito mais do que um grande tema. Foi uma ponte entre mundos: o jazz e o sinfônico, o latino-americano e o hollywoodiano, o popular e o experimental. Compôs mais de cem trilhas sonoras para o cinema e a televisão, e foi premiado em diversas ocasiões, deixando uma marca profunda na cultura global.

“O cinema é como a ópera do século XX”, dizia ele mesmo, enquanto explicava que “a arte de compor para o cinema tem a ver com conseguir o contraponto entre imagem e música”.

Despedimo-nos, então, desde a RAE Argentina ao Mundo, com essa melodia que poderíamos definir como um "megahit" chamado Missão: Impossível.