Any Pereyra: "Ayer en Corrientes hubo un grupo enviado por el oficialismo"

La candidata a intendente en la ciudad de Corrientes por La Libertad Avanza Any Pereyra contó cómo fue la agresión a Karina Milei y a Martín Menem ayer cuando participaban de una caminata en la capital de la provincia.

"Arrancamos caminando en la calle comercial más importante de Corrientes. Hubo un grupo enviado por el oficialismo, y le gritaban cosas a Karina. Irrumpieron y pusieron unos pasacalles muy bien armados. Nos escupían, tomaban mate y nos tiraban yerba encima. Calculo que es el miedo de algunos a perder el poder", expresó.

"Nos quedamos impactados y tratamos de proteger al grupo de chicos jóvenes que nos acompañaba", agregó.