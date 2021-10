Anunció su retiro Leo Mayer

Por Daniel Corujo

A los 34 años de edad, el correntino Leonardo Mayer decidió ponerle punto final a su carrera profesional y quedará como una de las leyendas del deporte argentino al haber sido un partícipe activo de la victoria en la tan ansiada Copa Davis del 2016.

La crónica puede indicar que fue 21 en el ranking mundial (una lesión en la espalda no lo dejó llegar más arriba), que ganó dos ATP500 en Hamburgo, Alemania, en 2014 y 2017. O que derrotó a 59 jugadores ubicados entre los Top-50 (2 de ellos Top-Ten). O que en el 2015 jugó un partido maratónico de casi 7 horas por la Davis ante el brasileño Sousa que obligaron a cambiar las reglas de la Copa en el quinto set.

Lo que no se puede poner en números en la muy buena persona que es Leo Mayer. Y uno ha tenido la posibilidad de tratarlo mucho durante sus 18 años de carrera. Una persona educada. Amable. Siempre con una sonrisa. Es raro verlo enojado.

No hace mucho, en un podcast de tenis llamado “Tres Iguales” Mayer habló sobre su famoso apodo de “Yacaré”…

“Uno de ustedes fue el responsable de que me digan Yacaré. Una vez, Dany Corujo en Tenis Sports puso en el zócalo en pantalla lo de yacaré. Me lo comentaron. Dijeron que estaba piola. Me empezaron a decir así y quedó...”.