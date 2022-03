Anunciaron el Festival del Gran Quilombo

“En la Casa de las Culturas hicimos el lanzamiento oficial del Festival Gran Quilombo, que se efectuará el 19 de marzo, a las 18, en la Laguna Argüello de Resistencia. Estuvimos con las organizaciones del Estado que nos acompañan y vinculamos, para que la pregunta del Censo no pase desapercibida, pretendemos acercar a la gente a la confianza de autoreconocerse y autopercibirse, sabemos que el desarme del racismo no será de un día para otro, y para conversar de eso es que llevamos adelante este festival. Queremos llegar a la mayor parte posible de la sociedad y desarmar las estructuras de negación que existen, para conseguir una reparación para nuestros ancestros y para nosotros. Si existe una deuda de un Estado para una comunidad, en este caso no existiría un fondo que lo pueda pagar, pero hay una gran resistencia para evitar que las personas se autoperciban y reconozcan, no es fácil desarmar algo que está instalado desde hace 5 siglos, por eso que es tan valioso lo que se está haciendo y logrando, que no se reduce a lo económico, que es fuerte e importante, pero son muchas las cosas que hay que reparar”, expresó la directora del programa Che Negre que se emite en Radio Nacional.

RADIO NACIONAL RESISTENCIA

PROGRAMA: "CHE NEGRE"

MARTES DE 16 A 18