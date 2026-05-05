Anuncian una mejora en la calificación crediticia de Argentina

El viceministro de Economía, José Luis Daza, informó que Fitch - una de las tres agencias de calificación crediticia más grandes y reconocidas del mundo- acaba de subir la calificación de Argentina de CCC+ a B-.

Con ésto, Argentina cruza un umbral clave en los mercados financieros internacionales.

Agregó que se trata de “un cambio de enorme importancia que expande masivamente el universo de inversores elegibles para invertir en deuda soberana y corporativa argentina”.

“Miles de fondos institucionales no pueden invertir en instrumentos calificados CCC. Ahora sí podrán invertir en bonos argentinos”, subrayó.

La mejora a B- reduce sustancialmente el costo de capital para bancos internacionales que financian operaciones en Argentina, bajo los requerimientos de capital de las normas de Basilea III.

Daza explicó que además amplia el universo de bancos que pueden prestar a la Argentina. Muchos bancos europeos, por políticas internas de riesgo, tienen restricciones para otorgar líneas de crédito a países o instituciones con rating inferior a B-. Argentina cruza ahora ese umbral y es elegible.

También mejora el acceso a trade finance, cartas de crédito y financiamiento de exportaciones e importaciones reduciendo costos ayudando a la economía real.

Para compañías de seguros, el capital requerido por cada dólar invertido en Argentina disminuye significativamente, aumentando el retorno sobre capital de los instrumentos argentinos, haciéndolos más atractivos.

También facilita emisiones corporativas y provinciales, reduciendo sus costos de financiamiento.

Amplía el monto de los fondos que organismos internacionales ( Banco Mundial, BID, MIGA, etc) pueden prestar a la Argentina y reduce el costo de esos préstamos.

El manejo responsable de la economía se traduce en una reducción concreta del costo de financiamiento para el país, del costo de capital de las empresas y genera beneficios directos para toda la población.