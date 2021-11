La medida se iniciará el viernes a la medianoche si no se establece con anterioridad una mesa de diálogo donde se traten los pedidos de aumentos salariales que no han tenido respuesta.

Según los representantes gremiales las actualizaciones salariales se han logrado en el AMBA pero no han llegado al interior del país.

La medida incluirá a los servicios locales e interurbanos pero no los de larga distancia.