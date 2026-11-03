Anuncian la suspensión de embargos de ARCA para pymes y otras medidas

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció cuatro medidas para aliviar la presión financiera sobre las pymes y las empresas, con cambios en los embargos de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), los planes de pago, la compensación de créditos fiscales y el acceso al financiamiento para la industria automotriz.

El titular de la cartera económica presentó el paquete durante su discurso en la apertura de la Conferencia Industrial organizada por la Unión Industrial Argentina (UIA) que se desarrolló este martes en el Golden Center porteño.

Las iniciativas apuntan a mejorar la liquidez de las firmas en un contexto de tasas elevadas y plazos de financiamiento acotados

Durante su exposición, Caputo destacó “haber resuelto la peor herencia de la historia sin violar la propiedad privada ni la santidad de los contratos, porque gran parte de la falta de credibilidad es por todas las veces que violentamos la propiedad privada".

"Todavía en la Argentina de hoy estamos purgando ese descrédito que hay de la gente hacia nuestras instituciones, nuestra moneda y nuestros políticos”, agregó y afirmó que "por suerte hoy tenemos una generación más joven que padeció menos eso y son los que están empujando para que este cambio se termine de materializar”.

El ministro resaltó que “venimos de un modelo que claramente no era el camino y de un pasado al que no queremos volver: más de 14 años sin crecimiento del empleo ni de la economía, con un programa basado en déficit fiscal financiado con deuda o emisión que generaba problemas financieros y una caída en la demanda de dinero, exceso de regulaciones y cierre de la economía”.

“Sé que volver al pasado no es la visión de la UIA y valoro que la mayoría abrumadora de los empresarios coinciden en que no tiene ningún asidero volver a ese pasado”, aseguró.