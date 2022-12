"Anular la posible candidatura de Cristina Fernández es antidemocrático"

La exministra de Seguridad de la Nación, Doctora en Antropología y actual presidenta de la Agencia Argentina de Cooperación Internacional y Asistencia Humanitaria - Cascos Blancos - repudió el fallo que pretende proscribir a Cristina Fernández de Kirchner, dictado en la causa por la obra pública en Santa Cruz. Lo definió como “repudiable e indignante” e hizo hincapié en las “irregularidades significativas” que mostró todo el proceso judicial.

Sabina Frederic sostuvo que el único “propósito del despliegue escénico y la vinculación con el ataque físico a Cristina”, que sufriera la expresidenta el 1 de septiembre “tiene sólo el objeto de sacarla del juego político”.

“Inhabilitarla de por vida al ejercicio de un cargo público es lo más dañino y peligroso hacia ella y hacia todo el pueblo argentino, anular su posible candidatura es peligrosísimo y antidemocrático”, advirtió la investigadora.

Identificó la existencia de un sector del Poder Judicial “profundamente antidemocrático que se está introduciendo en un terreno que no le corresponde, dentro del Estado de Derecho en el que vivimos desde 1983”.

Tras la filtración de los chats que involucran a jueces federales, directivos del Grupo Clarín, funcionarios del Gobierno porteño y ex Agentes de Inteligencia, consideró que lo más importante “es no dejar de indignarse, no olvidarse y seguir confiando en un sector del Poder Judicial que tiene que funcionar”.

Frederic sostuvo que, frente a la “promiscuidad escandalosa y pornográfica” de lo revelado en torno al viaje a Lago Escondido, “la clave es cómo hacemos para construir un Poder Judicial que realmente represente un tercer poder”.

