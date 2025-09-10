Antonio Grimau vuelve al escenario con Cafetín de Tango, una historia de amor y milagros

Andrea Bisso y Carla Ruiz conversan con el actor que por estos días prepara una doble función en el Palacio Libertad los días viernes 26 y sábado 27 de septimebre de la obra que protagoniza con Cristina Alberó.

La trama gira en torno a Julio, quien, tras su muerte, se encuentra en un bar celestial compartiendo el “último trago” con el barman.

Entre copas y recuerdos, el mítico cantor revive sus años de juventud y la época dorada de la televisión, mientras el tiempo en el más allá se agota.

“Cafetín de Tango” no solo revive la figura de Julio Sosa, sino que invita a sumergirse en la nostalgia y la intensidad de una época donde el tango era el idioma de los sentimientos.

Grimau también protagoniza la obra "Déjame Amarte" , los sábados y domingos en el Centro Cultural 25 de mayo (Triunvirato 4444), con entrada libre y gratuita.