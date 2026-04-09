Antonio Aracre: "Cuando te guías por lo moral no hay dilemas"

En diálogo con Nico Yacoy en el programa Primer Round de Radio Nacional, el economista y consultor de empresas Antonio Aracre destacó “la contundencia y convicción en la ortodoxia económica, y el costado humano en la toma de decisiones difíciles” del presidente Javier Milei, a quien entrevistó en la noche del miércoles junto a Ramiro Castiñeira en su programa “Economistas” de la TV Pública.

“Cuando te guías por lo moral no hay dilemas, los dilemas son falsos, lo que te guía es lo que está bien, independientemente de si te beneficia o no políticamente”, resaltó Aracre, para quien “Milei no tiene ataduras, ni demasiadas ambiciones, se ve cumpliendo un mandato”.

“El Presidente está convencido que el crecimiento va a llegar, en abril ya se notan algunos cambios, pero no como consecuencia de aflojar en la baja de la inflación o las restricciones monetarias sino de la expansión que genera un régimen que devuelve al sector privado dinero público”, remarcó el economista.