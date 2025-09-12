Antoine de Saint-Exupéry y el amor que encontró en Buenos Aires con Consuelo

En el libro Historias Encadenadas de Buenos Aires, Diego Zigiotto relata cómo Antoine de Saint-Exupéry, el autor de El Principito, conoció en 1931 en Buenos Aires a quien sería el amor de su vida: Consuelo Suncín.

Por ese entonces, Saint-Exupéry vivía en la ciudad trabajando para la Compañía Aeropostal. Fue en Buenos Aires donde se produjo ese encuentro decisivo que marcó profundamente su vida personal y literaria.

En Primera Versión, programa de Nacional Rock conducido por Pablo Vázquez, se repasó este capítulo romántico del escritor, destacando cómo Consuelo inspiró muchas de sus obras y permaneció como figura clave en su historia.