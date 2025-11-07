Anticipamos la Semana del Helado Artesanal

La Semana del Helado Artesanal es un evento anual organizado por AFADHYA que celebra el helado artesanal argentino y se lleva a cabo del 10 al 16 de noviembre en todo el país. El diálogo con Nunca es Tarde, Gabriel Fama, dueño de Cadore Heladería, dijo que "la celebración busca promover la calidad del helado artesanal y crear un punto de encuentro para disfrutar de esta tradición".

Este evento culmina con la "Noche de las Heladerías" el jueves 13 de noviembre, donde los locales adheridos ofrecerán promociones especiales, como 2x1 en cuarto kilo, y otros eventos.