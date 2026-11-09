Ante más de dos millones de fieles, León XIV pidió volver a la familia en su primera misa en Argentina

Con la presencia del presidente Javier Milei, el Papa León XIV encabezó una multitudinaria celebración en el Monumento a los Españoles, en el barrio porteño de Palermo.

Según las estimaciones difundidas, más de dos millones de personas -muchas de las cuales habían acampado durante toda la noche- se congregaron en la zona y sus alrededores para participar de la ceremonia.

Durante su primera homilía en el país, el Sumo Pontífice transmitió un mensaje de fe, esperanza y unidad, con especial énfasis en el papel de las familias.

“Con Él y en Él cada familia puede convertirse en semilla de auténtica renovación para este país”, expresó, al destacar la importancia de los hogares en la transmisión de valores, la cultura del trabajo y el respeto a los mayores.

En ese sentido, pidió a los fieles que “no se resignen a las voces que repiten que la familia cristiana está superada” y aseguró que representa “un pilar entre las muchas precariedades de nuestra época”.

León XIV también invitó a fortalecer los vínculos familiares a través de la oración, el diálogo y los gestos cotidianos.

“La familia es, en efecto, el lugar privilegiado para conocer y encontrar a Cristo”, sostuvo.

Durante su mensaje, recordó al papa Francisco, a quien definió como “nuestro amado Papa Francisco”, y recuperó sus enseñanzas sobre la importancia de compartir la fe y la oración en familia.

La misa se desarrolló en un clima de emoción y alegría, con fieles que habían acampado desde el domingo en las inmediaciones del monumento para participar de la celebración.

Previamente, León XIV visitó el Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole, donde compartió un encuentro con personas con discapacidad, trabajadores y religiosos.

Al finalizar su homilía, el Pontífice encomendó a las familias argentinas a la Virgen de Luján y a San José, y pidió que los hogares sean espacios de encuentro, solidaridad y fe.