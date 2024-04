Ante la incomprensión de lecturas en alumnos piden invertir más en educación

De acuerdo a las últimas evaluaciones de la Unesco en la Argentina, uno de cada dos chicos de tercer grado no entiende lo que lee. Claudia Balagué, diputada provincial y ex ministra de Educación de Santa Fe, se refirió a la Campaña Nacional por la Alfabetización #QueEntiendanLoQueLean, que lanzó el espacio Argentinos por la Educación, del cual es integrante. “La enorme desigualdad social es una causa por la que llegamos a esta situación”, indicó en Nacional Rosario Fontanarrosa y aclaró: “No es que los chicos no aprendan, es que están utilizando otro lenguaje distinto al de los adultos. La educación tiene que abordar eso”.

Según los datos del organismo internacional, en el país el 46 por ciento de los chicos y chicas de tercer grado no entiende lo que lee. Al respecto, la legisladora del Frente Amplio por la Soberanía remarcó en el programa Siesta Nacional (14 a 16 hs.) que “otro tema para analizar en profundidad es el enorme impacto del lenguaje audiovisual”, ya que “hay más tiempo de contacto con las pantallas”. Y concluyó: “Hay que construir políticas públicas. Hace falta una gran inversión en educación para abordar problemáticas que son nuevas y graves”.