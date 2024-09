Ante alerta por humo, aconsejan evitar actividades al aire libre, no fumar y cerrar ventanas

La Asociación Argentina de Medicina Respiratoria (AAMR) recomendó hoy evitar actividades al aire libre, no fumar y mantener cerradas puertas y ventanas ante el avance de una nube de humo que afecta a gran parte del país como consecuencia de incendios forestales en Bolivia, Brasil y Paraguay.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) actualizó hoy la "advertencia por humo" que abarca a las provincias de Misiones, Corrientes, Chaco, Formosa, La Rioja, Santiago del Estero, Salta, Jujuy, Tucumán, Catamarca, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires.

"El material particulado de los incendios forestales puede viajar hasta 1000 kilómetro y, por lo tanto, representar una amenaza para la salud respiratoria en un área amplia", sostuvo la AAMR y detalló que "las emisiones incluyen además monóxido de carbono; óxidos de nitrógeno, incluidos NO2 y óxido nítrico; y compuestos orgánicos volátiles".

En un comunicado, la asociación remarcó que "las personas más vulnerables a los efectos adversos del humo de los incendios forestales incluyen a los mayores de 65 años, las personas con afecciones cardíacas o respiratorias preexistentes, las personas de áreas socioeconómicas más bajas y los niños debido a su sistema respiratorio menos maduro, y mayor frecuencia respiratoria en relación con el tamaño corporal".

Por ese motivo, la AAMR recomendó que se mantengan las puertas y las ventanas cerradas y encender el aire acondicionado cerrando la entrada de exterior, asegurando la limpieza del filtro para evitar la entrada del humo.

También subrayó la necesidad de mantener la buena calidad del aire interior: "No fume tabaco ni ningún otro producto, ya que con ello aumentará la contaminación del aire", dijo la organización y agregó que "si las concentraciones de humo son altas, no encienda nada que queme como, por ejemplo, velas o la chimenea. No pase la aspiradora porque esto mueve las partículas que ya hay en su casa".

Aconsejó a las personas con asma u otra enfermedad pulmonar o cardiovascular, que tomen sus medicamentos y llame al médico si los síntomas se agravan.

Por último recomendó "evitar o minimizar las actividades recreativas y/o deportivas al aire libre" y usar mascarillas en forma correcta.