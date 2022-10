La canción de Tiktok de la semana es: Another Love de Tom Odell. La canción es usada por mujeres iranies para protestar la misoginia en su país. Graban videos con Another Love detrás, de las manifestaciones, se cortan el pelo o usan ropa no permitida. ¡Escucha!

