AÑO NUEVO CHINO EN ARGENTINA

En Amnesia, Pablo Valente conversó con Rafael Velazquez, Presidente de la Fundación Pro Humanae Vitae, organizadora del evento.

El sábado 21 y domingo 22 de febrero, la ciudad de La Plata recibirá el Año Nuevo Chino, año del Caballo de Fuego, con una gran celebración que contará con dos días de festejos en Plaza Moreno (12 y 51). El encuentro será con entrada libre y gratuita a partir de las 12hs. Se espera la participación de más de 300 mil personas por jornada.

El festejo -ya consolidado como el evento chino más grande del Continente– contará con numerosos atractivos y espectáculos de nivel internacional, con artistas provenientes desde China que le permitirán a los asistentes descubrir la cultura oriental y recibir el año 4724 del calendario chino tradicional.