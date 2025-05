Annobón, la pequeña isla africana que quiere asociarse a Argentina

La pequeña isla africana de Annobón, que hoy está anexada a Guinea Ecuatorial, pide convertirse en un estado asociado o provincia de Argentina ya que es víctima de una dictadura y sostiene como principal argumento que su territorio fue parte del Virreinato del Río de la Plata.

Su primer ministro, Orlando Cartagena Lagar, contó que mantiene vínculos con el Congreso nacional para avanzar en ese sentido y que ya presentó proyectos tras reunirse con diputados y senadores.

El premier denunció que viven sometidos a una dictadura colonial y hoy quieren encontrarse con los “hermanos argentinos” porque pese a que Annobón declaró su independencia en 2022, aún no fue reconocida por la comunidad internacional.

“Llevamos siglos gritando pero nadie nos oye. El colonialismo al que nos somete Guinea Ecuatorial y nos mata de hambre y sed, es un proyecto de genocidio lento”, sostuvo Cartagena Lagar a radio Rivadavia.

Annobón

“Hemos formado parte del virreinato del Río de la Plata y desde entonces esto nos ha marcado, pero decisiones coloniales nos han arrebatado de ese concepto y nos han dejado en otra dimensión. Hoy estamos intentando encontrarnos con los hermanos de Argentina”, señaló.

Consultado sobre si busca que Argentina la anexione a su territorio aclaró que no, que “esa palabra es muy peligrosa porque no estamos pidiendo socorro. Estamos pidiendo apoyo a la Argentina, podemos ser parte de Argentina, no anexionarse, es un término muy fuerte, podemos ser una provincia o estado asociado, hay muchos modelos que pueden hacerse”.“E

stamos pidiendo apoyo internacional y colaboración para salir de esta situación. Podemos formar cosas en común, aunque no es momento de ponerle nombre ahora.

Este vínculo es importante para nosotros”, sostuvo.

“Argentina nos ha recibido con los brazos abiertos y el pueblo argentino nos ha abierto la puerta de las instituciones, senadores, diputados, universidades, tenemos confianza en ellos”, destacó.

Consultado sobre si le haría algún pedido al Presidente, respondió: “A Milei le diría que le estamos pidiendo ayuda, que preste atención al pueblo de Annnobón. Estamos bajo una dominación colonial, esclavizados en el siglo XXI y siendo un país tan sensible le pedimos que nos dé una mano”.