Aniversario del nacimiento de un ícono infantil

En la emisión en español de RAE, conducida por Juan Sixto, recordamos a Carlitos Balá, nacido el 13 de agosto de 1925.

A 101 años de su nacimiento, repasamos la trayectoria de uno de los grandes referentes del humor y del entretenimiento infantil en la Argentina.

Con su particular estilo, sus frases inolvidables, sus personajes y una enorme capacidad para conectar con varias generaciones, Balá construyó una carrera que atravesó la radio, la televisión, el cine y los escenarios. Desde sus comienzos en la radio hasta la consagración televisiva, supo convertirse en una figura entrañable de la cultura popular argentina.

En este bloque celebramos su legado, recordamos algunos de sus momentos más queridos y recuperamos la voz de un artista que hizo del humor, la ternura y la imaginación una forma de acompañar a millones de argentinos durante décadas.