Aniversario del nacimiento de Oscar Alemán

Nació en Machagai, una pequeña localidad chaqueña, el 20 de febrero de 1909 y fue uno de los mejores guitarristas de jazz del mundo.

“Estoy orgulloso de ser argentino y de ser chaqueño, porque un chaqueño es tan argentino como cualquier otro”, le confesó en alguna oportunidad al periodista Julio Ardiles Gray.

Oscar Marcelo Alemán tuvo que abandonar su provincia para buscar futuro y soñar con empezar a vivir de la música.

En Buenos Aires, su padre formó un conjunto folclórico, Sexteto Moreira, con cinco de sus seis hijos, en el que Oscar participaba bailando con su hermanita.

Actuaron en diversos sitios como el Parque Japonés o el primer Luna Park, pero no lograron mejorar la economía familiar; su padre decidió migrar a Brasil con los hijos que formaban el conjunto, mientras su madre se quedaba en Buenos Aires con los más pequeños.

Allá esperaba progresar con una representación comercial para vender algodón y tabaco, mientras continuaba intentando la vía artística pero ni una ni otra dieron resultados.

Trabajó un tiempo como acompañante de diversas orquestas hasta que conoció a Josephine Baker, la famosa bailarina estadounidense que lo convocó para dirigir sus espectáculos.

Con ella recorrió toda Europa, integró uno de los espectáculos emblema de la belle epoque parisina y conoció a los grandes del jazz: Louis Armstrong, Duke Ellington, Big Coleman, Sidney Bechet, Coleman Hawkins, Benny Carter, Herman Chittison, Freddy Taylor.

En 1938 inició una prolífica carrera solista y fue figura notable del Hot Club de París con su Quintet.

La guerra lo expulsó de Europa y en diciembre de 1941 llegó a Buenos Aires donde formó un sexteto de jazz para el que reclutó al notable violinista chileno Hernán Oliva, y rápidamente se transformó en una estrella de la radio y de los circuitos bailables, donde su vena de showman tan entrenada en Europa lo transformó en uno de los favoritos del público.

Así fue tres veces requerido por el cine: Buenos Aires canta (1947), El ídolo del tango (1949) e Historia de una carta (1957), donde es protagonista, y grabó nueve discos hasta 1957.

Para entonces, el auge del rock y el pop desplazaron al jazz como música bailable, principalmente en la faceta comercial.

Alemán sufrió la evidente reducción de los contratos y fue entrando en un oscuro ostracismo que lo recluyó por largos años.

Su “resurrección” fue provocada por Duke Ellington, cuando en 1968 vino a Buenos Aires para un par de conciertos y se reencontró con Oscar.

Volvió a tener contratos en el país y en el exterior, y a sentir el calor de los aplausos.

Grabó otra media docena de discos, entre ellos los muy recordados con la orquesta de Jorge Anders, y sobre todo Alemán 72, donde toca, con el mismo cavaquinho por el que tanto trabajara cuando niño, un tema compuesto en su adolescencia: OA 1926.

Murió el 14 de octubre de 1980 y su nieta, Jorgelina Alemán, continúa adelante con su legado.

Recordamos en esta fecha a quien fuera un referente del jazz a nivel mundial a partir de registros sonoros conservados en el Archivo Histórico de Radio Nacional.

FICHA TÉCNICA

Música y testimonios:

1967 Alemán, Oscar (Músico) Capuano, Tomey (Periodista) Entrevista (Jazz Caliente – Radio El Mundo)

Pe de Manaca (Herve Cordovil - Mariza Pinto Coelho) Oscar Alemán [1951]

1985 Alemán, Oscar (Músico) Pagan Celia (Periodista) Salas Horacio (Periodista) Entrevista (Pocas Nueces - Radio Belgrano)

Al Gran Horacio Salgán (Oscar Alemán) Oscar Alemán [1974 del Álbum “En Todos los Ritmos”]

El Perrito de Oscar (Oscar Alemán) Oscar Alemán [1974 del Álbum En Todos los Ritmos]

Hombre Mio (Oscar Alemán) Oscar Alemán y su Quarteto de Cuerdas [1941-10-14 Buenos Aires, Teatro Casino]

Tico Tico No Fuba (Zequinha de Abreu) Oscar Alemán [1943]

Cavaquinho (Oscar Alemán) Oscar Alemán [1967 Radio El Mundo]

Guitarra que Llora (Gastón Bueno Lobo - Oscar Alemán) Les Loups [1928]

Just A Little Swing (J Rancon - O Alemán) Oscar Alemán Trio [1939]

Bajo el cielo de París (Hubert Giraud - Jean Dréjac) Oscar Alemán [1966 del Álbum “El Inolvidable”]

Edición: Fabián Panizzi